По Челябинской области проехался адский трамвай. Со стороны он выглядел как снежный ураган

В Челябинской области для уборки снега с рельсов пустили трамвай, оборудованный специальными щетками. Со стороны это выглядело как кадры из фильма (или сериала) «Сквозь снег», в котором бронированный поезд мчится по замерзшей Земле.

Прохожие и водители снимали трамвай на видео. Не то чтобы такие трамваи или щетки для уборки снега были редкостью (наоборот!), но не везде очистка путей превращается в голливудский блокбастер. Лучше всего ролики с участием «адского трамвая», как его прозвали местные жители, смотрятся под тяжелый рок.