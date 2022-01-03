Нападающий «Вест Хэма» решил, что он Рейден из Mortal Kombat К счастью, молнией никого не ударило

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Jacques Feeney / Sportimage / PA Images / Scanpix / LETA

Россия в начале января: пока на чилле, на расслабоне… Англия в начале января: футбо-о-о-ол!

1 января футбольный клуб «Вест Хэм» играл против «Кристал Пэлас» — и победил со счетом 3:2. Один из голов победителей забил лучший бомбардир клуба Майкл Антонио. И отметил взятие ворот то ли прыжком, то ли нырком. Позже нападающий объяснил в твиттере, что это было.

И чуть более подробное объяснение

Да, оказалось, что это отсылка к серии файтингов Mortal Kombat и к приему одного из персонажей — бога грома Рейдена.

Выглядит этот прием примерно так

Это не первый раз, когда нападающий «Вест Хэма» и сборной Ямайки празднует забитый гол какой-нибудь отсылкой к поп-культуре. Например, в феврале 2016 года он изображал Гомера Симпсона.

А в августе 2021 года изобразил финальную сцену из «Грязных танцев». С картонной копией себя в руках. Что ж, наше уважение. Желаем больше голов!

Вот что значит праздновать голы красиво

Футболист «Вест Хэма» стал лучшим бомбардиром клуба — и отпраздновал это, воссоздав сцену из «Грязных танцев». С картонной копией себя

Вот что значит праздновать голы красиво

Футболист «Вест Хэма» стал лучшим бомбардиром клуба — и отпраздновал это, воссоздав сцену из «Грязных танцев». С картонной копией себя

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!