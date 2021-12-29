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Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина закончилась еще 23 декабря, а веселье продолжается до сих пор. Просто взгляните на эту максимально абсурдную цепочку событий, связанную с Дедом Морозом и желанием президента защищать сказочного деда в суде.

22 декабря 2021 года

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Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев объявляет о намерении судиться с АО «Дед Мороз» из-за систематического неисполнения новогодних желаний. Мирзоев обещает разобраться с корпорацией, которая «стоит за волшебником» и «собирает [с граждан] огромные деньги».

23 декабря 2021 года

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На ежегодной большой пресс-конференции о претензиях юриста из Санкт-Петербурга к Деду Морозу докладывают президенту РФ Владимиру Путину. Президент вспоминает, что и сам своего рода юрист из Санкт-Петербурга — и предлагает стать адвокатом Деда Мороза: «[Напоминаю] истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам»

29 декабря 2021 года

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Еще один юрист из Санкт-Петербурга — Эльнара Троицкая — подает в Куйбышевский суд на Игоря Мирзоева. Об этом в официальном телеграм-канале сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Троицкая обвиняет своего коллегу в злоупотреблении правом и «распространении сведений, порочащих чувства верующих в Деда Мороза». Кроме того, Троицкая требует взыскать в ее пользу 10 миллионов рублей за причинение морального вреда. В посте пресс-службы говорится, что иск принят к производству, а «разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных».

29 декабря 2021 года

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Игорь Мирзоев (при загадочных обстоятельствах) отзывает иск к АО «Дед Мороз». ¯\_(ツ)_/¯

14 февраля 2022 года

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Понятия не имеем, закончились ли история на отзыве иска к АО «Дед Мороз». Но на всякий случай 14 февраля ждем Владимира Путина и Деда Мороза в суде.

Праздник к нам приходит

Владимир Путин выступил адвокатом Деда Мороза. А потом поблагодарил за возможность править Россией

Праздник к нам приходит

Владимир Путин выступил адвокатом Деда Мороза. А потом поблагодарил за возможность править Россией

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