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Tytus Zmijewsk / EPA / Scanpix / LETA

Пользовательница Reddit рассказала о непростой дилемме, связанной с ее бойфрендом, его начальником и картонным Дэнни ДеВито. Молодой человек оказался давним фанатом актера. Он настолько любил звезду «В Филадельфии всегда солнечно», что держал в квартире картонную фигуру с изображением героя сериала — мерзкого Фрэнка (его-то уже много лет и играет ДеВито). Фигура всегда присутствовала на фоне во время видеосозвонов с коллегами. На одной из встреч начальник попросил убрать эту фигуру, так как она его раздражала. Через неделю, во время следующего видеозвонка, картонный ДеВито вернулся на место, а бойфренд огрызнулся на повторую просьбу босса, заметив, что тот не имеет никакого права указывать ему, как и чем украшать дом.

Молодого человека пытались урезонить, но уговоры не помогли. Более того, все стало только хуже. С этих пор уязвленный фанат начал помещать в кадр и другие картонные изображения своего кумира — и даже купил картину авторства Дэнни ДеВито. И, разумеется, тоже повесил ее на фон. В свою очередь начальник заявил, что не может уволить подчиненного за излишний фанатизм. Но и карьерного роста в компании с таким отношением ждать не следует.

После этого девушка решила всерьез поговорить с бойфрендом. Она раскритиковала возлюбленного за то, что он ставит «декор комнаты выше качества своей работы» (и вообще это «довольно по-детски»). Кажется, не помогло. Теперь пользовательница Reddit подумывает бросить молодого человека, оставив его наедине с изображениями Дэнни ДеВито.

В конце поста на Reddit девушка поинтересовалась: не переходит ли она черту, может, все можно решить как-то иначе? Увы, советчиков оказалось больше, чем дельных советов. Одни заявили, что в ситуации виноваты все, другие встали на сторону девушки, а третьи (прежде всего фанаты Дэнни ДеВито!) полностью поддержали ее молодого человека.

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