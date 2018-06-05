В Пенсильвании школьница Эллисон Клосс пришла на выпускной с картонным Дэнни ДеВито. Девушка не смогла найти подходящего партнера на выпускной вечер среди одноклассников и решила прийти с картонной фигурой.

Как рассказала Клосс, она выбирала между ДеВито и телеведущим и популяризатором науки Биллом Наем. Фигуру ДеВито было достать легче — ее можно было купить на Amazon за 100 долларов (около шести тысяч рублей). Вместе с картонным актером школьница купила тележку, чтобы возить фигуру. По словам девушки, родители отнеслись к ее идее скептически, а друзья, наоборот, поддержали.

I am really excited to @DannyDeVito reaction to Allison Closs going to Carlisle High School prom with his cardboard self as her date. pic.twitter.com/WTLTAJxLjw — jessie jessup (@JessieJessup) May 15, 2018

Ответ не заставил себя ждать. Роб Макэлхенни, режиссер сериала «В Филадельфии всегда солнечно», в котором снимается ДеВито, опубликовал фотографию актера, сидящего в баре с картонной фигурой выпускницы. «Эй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Какое совпадение. Он взял картонную Эллисон в [бар] Paddyʼs», — написал Макэлхенни.