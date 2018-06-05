шапито

Американская школьница пришла на выпускной с картонным Дэнни ДеВито. Он не растерялся — и пришел с ее картонной фигурой в бар

Meduza
08:37, 5 июня 2018

В Пенсильвании школьница Эллисон Клосс пришла на выпускной с картонным Дэнни ДеВито. Девушка не смогла найти подходящего партнера на выпускной вечер среди одноклассников и решила прийти с картонной фигурой.

Как рассказала Клосс, она выбирала между ДеВито и телеведущим и популяризатором науки Биллом Наем. Фигуру ДеВито было достать легче — ее можно было купить на Amazon за 100 долларов (около шести тысяч рублей). Вместе с картонным актером школьница купила тележку, чтобы возить фигуру. По словам девушки, родители отнеслись к ее идее скептически, а друзья, наоборот, поддержали.

Ответ не заставил себя ждать. Роб Макэлхенни, режиссер сериала «В Филадельфии всегда солнечно», в котором снимается ДеВито, опубликовал фотографию актера, сидящего в баре с картонной фигурой выпускницы. «Эй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Какое совпадение. Он взял картонную Эллисон в [бар] Paddyʼs», — написал Макэлхенни.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: лава разрушила несколько деревень, погибли 25 человек

52 секунды

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Какие права нужны детям Объясняем на примере Швеции

4 минуты