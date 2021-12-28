«Я здесь для того, чтобы раскрыть правду о выгребной яме, которую мы называем городом». Вышел новый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

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Кинокомпания Warner Bros. показала новый трейлер «Бэтмена».

В ролике показаны взаимодействие Бэтмена с Женщиной-кошкой, погоня за Пингвином, а также послания Загадочника.

Warner Bros. Pictures

Премьера фильма в России состоится 3 марта. Его сюжет посвящен началу карьеры Брюса Уэйна.

Режиссером фильма стал Мэтт Ривз, а главные роли исполнили Роберт Паттиннсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и Пол Дано.

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