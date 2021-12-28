В китайском McDonaldʼs установили велотренажеры, чтобы клиенты могли заниматься спортом во время еды. И заодно заряжать телефоны!

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В ​​китайской соцсети Douing (аналог и прародитель TikTok) разошлось видео, где посетительница McDonaldʼs крутит педали велотренажера и при этом жует гамбургер, запивая его газировкой. Выяснилось, что это не просто велотренажер, прикрепленный к столу, — это еще и зарядное устройство для телефона!

💕💦💫Victoria Shady✨💦💕

Такие тренажеры были представлены в кафе еще в сентябре, чтобы поддержать местную политику по снижению выбросов углерода. Сегодня установлено 10 таких устройств в двух торговых точках в Гуандуне и Шанхае.

Кому-то ситуация напомнила сюжет сериала «Черное зеркало»: в одном из эпизодов рассказывается о людях, которые днями крутят педали на велотренажерах, чтобы вырабатывать энергию (а еще они получают «призы» и тратят их на фастфуд).

Кстати, час занятий на таком тренажере поможет сжечь от 250 до 800 килокалорий (смотря как интенсивно крутить педали). То есть за тренировку можно «нейтрализовать» съеденный чизбургер или даже «Биг Тейсти»!

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