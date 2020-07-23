«Макдоналдс» откроет рестораны внутри супермаркетов «Перекресток»

X5 Retail Group и «Макдоналдс» запустили пилотный проект, в рамках которого планируется открывать рестораны быстрого питания внутри супермаркетов.

Первый такой ресторан уже открылся в супермаркете «Перекресток» в ТЦ «Лига Химки» на Ленинградском шоссе. Пилотный проект предполагает открытие еще нескольких ресторанов в супермаркетах «Перекресток» в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

Первый «Макдонадлс» в супермаркете работает в основном в формате «темной кухни» — в нем готовят еду для доставки, но также есть возможность обслуживания на вынос и в единой обеденной зоне, оборудованной в магазине.

Если пилотный проект окажется удачным, то стороны не исключают, что рестораны появятся и в торговых сетях другого формата, входящих в X5 Retail Group, говорится в сообщении компаний, которое цитирует «Интерфакс». Помимо «Перекрестков» X5 Retail Group управляет магазинами «Пятерочка» и гипермаркетами «Карусель».

Возможность быстро заказывать позиции из меню «Макдоналдс» поможет стимулировать продажи на онлайн-площадке X5 Retail Group, заявил «Коммерсанту» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Цена доставки у «Перекрестка», отметил он, ниже чем у основных сервисов по заказу еды.

В конце 2019 года стало известно о совместном проекте «Макдоналдса» и Сбербанка, в рамках которого в отделениях банка собирались установить табло для заказа блюд, обустроить зоны McCafe Express и места, где можно поесть. Доставку еды планировалось осуществлять Delivery Club, совладельцем которого является Сбербанк. Первое McCafe Express в банке открылось на Новослободской улице.