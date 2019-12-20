В отделениях Сбербанка можно будет заказать еду из «Макдоналдса». Банк рассчитывает таким образом привлечь клиентов

В отделениях Сбербанка в Москве вскоре можно будет заказать и съесть еду из «Макдоналдса». Совместный проект кредитная организация и сеть ресторанов фаст-фуда представили 20 декабря, сообщает РБК.

В отделениях будут установлены табло для заказа блюд, появятся зоны McCafe Express и места, где можно поесть. Доставку еды будет осуществлять Delivery Club, совладельцем которого является Сбербанк.

Первое McCafe Express уже открылось в отделении Сбербанка на Новослободской улице, 16, пишут «Ведомости». Планируется, что в будущем зона «Макдоналдса» появятся и в других отделениях.

Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что совместный проект с «Макдоналдс» обсуждался полгода. В условия снижения посещаемости отделений, пояснил Ведяхин, «банкам нужно чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов».

Многие крупные банки за последние несколько лет значительно сократили сеть своих отделений. Например, так поступили Ситибанк и Райффайзенбанк. Кредитные организации объясняют свое решение тем, что все больше клиентов пользуются онлайн-сервисами и не приходят лично в отделения.