Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Райффайзенбанк закроет 44 из 174 отделений, работающих в России в настоящее время. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» председатель правления кредитной организации Сергей Монин.

За последний год, пояснил Монин, средний клиент Райффайзенбанка на 60% чаще стал пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения.

В городах с развитой филиальной сетью будут закрыты 39 наименее популярных отделений. Еще в пяти городах Райффайзенбанк закроет единственные работающие в настоящий момент отделения.

Сокращение сети отделений, пишут «Ведомости», планируется провести до конца года.

Райффайзенбанк входит в список системно значимых банков России. По состоянию на начало 2019 года, банк занимал 11 место по объему активов в российской банковской системе (рэнкинг «Интерфакс-100»).

В феврале о закрытии более половины московских отделений объявил Ситибанк. Представители этой кредитной организации также указывали, что число клиентов, пользующихся онлайн-сервисами, растет, а посещающих отделения, соответственно, снижается. Свои отделения также сокращает и Сбербанк. Так, с мая 2016-го по май 2017 года банк закрыл более 1,3 тысячи отделений, доведя их число до 14,8 тысячи.