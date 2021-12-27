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Новогоднее обращение Путина — просто тоска Что ж, давайте его взбодрим и превратим в стендап! Нужна ваша помощь (вернее, шутки)

Источник: Meduza
Пресс-служба президента РФ / AP / Scanpix / LETA

Каждый год Владимир Путин записывает новогоднее обращение к россиянам. Или дорогим соотечественникам. И говорит, каким непростым был уходящий год. Но вот следующий-то точно будет лучше… в общем, вы и так помните примерно все эти обращения. Каждый год миллионы россиян слушают президента и ждут, когда уже закончится речь и можно будет чокаться под звон курантов. Одним словом — уныние.

Но что, если вместо скучнейшей протокольной речи Путин выступил со стендапом? Мы-то знаем, как президент любит пошутить. Тем более в этом году он планирует смотреть свое обращение, значит, надо постараться. В общем, давайте поможем придумать новогоднее обращение, которое действительно будут смотреть с интересом. И, возможно, даже смеяться.

🤣🤣🤣

Путин в новогоднюю ночь будет смотреть поздравление Путина. Прямо как самый обычный россиянин! 🇷🇺

🤣🤣🤣

Путин в новогоднюю ночь будет смотреть поздравление Путина. Прямо как самый обычный россиянин! 🇷🇺

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