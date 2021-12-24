Куница разгромила немецкий супермаркет. Ей помогли сотрудники магазина, слишком лихо размахивавшие шваброй

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В одном из немецких супермаркетов накануне Рождества дикая куница пробралась в отдел с напитками и устроила бардак. Сотрудники пытались ее поймать или хотя бы прогнать с помощью швабры, но в итоге сами разбили несколько десятков бутылок с вином и шампанским. Вполне возможно, основной ущерб нанесли именно люди со шваброй, а куница тут совсем не при делах! Как именно куница пробралась в магазин и смогли ли сотрудники магазина поймать это животное, неизвестно.

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Фото на обложке: MarclSchauer / Shutterstock