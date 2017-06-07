В Калифорнии павлин разнес магазин с алкоголем

В городе Аркадия, штат Калифорния, дикий павлин зашел в магазин с алкоголем. Покупатели сообщили о незваном госте менеджеру Рани Данему, который вызвал службу по контролю за животными. Прибывший сотрудник службы попытался поймать птицу с помощью рыболовного сачка, но павлин начал метаться по магазину и сносить бутылки с полок.

90 minutes and $500 worth of broken champagne and wine bottles later, peacock apprehended in LA liquor store. https://t.co/s0xAB9Awdo #odd pic.twitter.com/Q6novN421i — AP Oddities (@AP_Oddities) June 7, 2017

Как рассказал Данем, у павлина оказался хороший вкус — он разбил несколько бутылок на 500 долларов (28 тысяч рублей). По словам молодого человека, после нескольких неудачных попыток сотруднику службы по контролю за животными все же удалось поймать павлина.