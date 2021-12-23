В тиктоке исчезает не только свободное время, но и вообще все: долги, дедлайны, люди Достаточно всего лишь…

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В тиктоке становится популярным челлендж, в котором нужно показать фокус с исчезновением. Видео снимают под начало песни «Mas Que Nada» Луиса Энрике. Да, это та самая, которая продолжается знаменитым «Ооо мариия-райо опаа-опаа-опаа». Чтобы магия случилась, нужно зажать предмет между ладонями повернуть его вокруг своей оси и вуаля! Исчезает все что угодно — долг другу, телефон на экзамене, дедлайны и чувство вины. Смотрите сами!

💕✨𝓤𝓵𝔂𝓪𝓷𝓪 𝓥𝓸✨💕

Все, долг можно не возвращать:

Стас Плетньов

Или не давать списывать домашнюю работу:

Твоё детство🥺❤️

Можно даже избавиться от парня (сделаем вид, что мы поверили)!

Tik Toker Женя

Если вы еще не поняли в чем секрет фокуса — рассказываем. Когда рука закрывает предмет от камеры, нужно немного ослабить хватку и позволить ему незаметно упасть. Вот так!

💕✨𝓤𝓵𝔂𝓪𝓷𝓪 𝓥𝓸✨💕

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