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шапито

«Может быть, тебе что-то надо от меня? Не случайно же ты меня нашла» Взяточница пытается помириться с родными и найти себе почку. Трейлер сериала «Почка». Шоураннер — Авдотья Смирнова

Источник: Meduza
шапито

«Может быть, тебе что-то надо от меня? Не случайно же ты меня нашла» Взяточница пытается помириться с родными и найти себе почку. Трейлер сериала «Почка». Шоураннер — Авдотья Смирнова

Источник: Meduza

1 января в онлайн-кинотеатре KION выйдет сериал «Почка» шоураннера Авдотьи Смирновой. Главную роль в проекте играет актриса Любовь Аксенова. Режиссер сериала — Мария Шульгина, авторы сценария — Мария Шульгина и Елизавета Тихонова. Главная героиня — инспектор пожарной службы, для которой каждая проверка заканчивается взяткой. Ради выгоды она портит отношения даже с близкими родственниками. Однако вскоре выясняется, что героине срочно нужна почка — у нее есть три месяца, чтобы найти донора. И для этого ей предстоит помириться с родными, которые теперь не спешат ей помогать. Кроме Аксеновой в сериале снялись Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин, Степан Девонин. «Медуза» представляет трейлер сериала.

kionru

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