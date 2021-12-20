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Весной 2022 года в прокат выходит черная комедия режиссера и сценариста Кирилла Соколова («Папа, сдохни!») «Оторви и выбрось». Ольга после четырех лет тюрьмы выходит на свободу и решает начать новую жизнь. Она собирается забрать у деспотичной бабушки свою десятилетнюю дочь, но та не желает ее отдавать. В итоге начинается кровавая погоня. В ролях: Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко. «Медуза» представляет премьеру трейлера.

Оторви и выбрось — официальный трейлер Про:взгляд

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