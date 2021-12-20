Вышел трейлер «Варяга»: это фильм о мстящем викинге, снятый режиссером «Маяка». С Бьорк, Кидман, Дефо — и Александром Скарсгардом!
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Студия Universal выпустила первый трейлер исторического триллера «Варяг», снятого режиссером «Маяка» Робертом Эггерсом.
И это ровно тот случай, когда стоит уделить особенное внимание актерскому составу: в фильме появятся Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Николь Кидман, певица Бьорк, Итан Хоук и другие популярные актеры, которых редко когда встретишь на одном экране. (Данилы Козловского не будет!)
«Варяг» расскажет о принце Амлете. Главный герой мстит матери и дяде за убийство отца. Российская премьера фильма запланирована на 28 апреля 2022 года. Скорее всего, «Варяг» получит возрастной рейтинг 18+ (режиссер обещает множество сцен насилия).