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Крис Хемсворт уже много лет играет Тора. Но его сын пошел не в отца, а в другого Мстителя Лук и стрелы ему явно ближе молота

Источник: Meduza

Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах киновселенной Marvel, показал, как проводит время с одним из сыновей-близнецов. Надо сказать, хорошо проводит: поставил себе бутылку на голову и заставил сына сбить ее стрелой с присоской. Оцените победный крик гордого отца, когда все получается:

chrishemsworth

Актер попросил своих подписчиков не пытаться повторить увиденное дома — и рассказал, что на один меткий выстрел пришлись 63 попадания в затылок. Оно и понятно: все-таки стрелял сын бога грома, а не Соколиного глаза. Хотя исполнитель роли последнего, Джереми Реннер, высоко (правда, предельно лаконично) оценил навыки Хемсворта-младшего в комментариях: «🏹🏹🏹».

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