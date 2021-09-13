Вышел трейлер нового сериала «Соколиный глаз». Выглядит так, будто Marvel сняла свою версию «Крепкого орешка» (все из-за Рождества!)

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Компания Marvel выпустила первый трейлер сериала «Соколиный глаз» — про лучника-спецагента Клинта Бартона (Джереми Реннер), собравшегося уйти на покой после битвы с Таносом.

Marvel Entertainment

Клинт встречает 22-летнюю лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Девушка мечтает стать супергероиней и сама — правда, не слишком успешно — борется с преступностью. Бартон попытается обучить преемницу и воссоединиться с семьей до наступления Рождества. Однако как обычно все идет не по плану.

Премьера «Соколиного глаза» состоится 24 ноября на стриминговом сервисе Disney+, который все еще недоступен в России. Всего в первый сезон войдет восемь эпизодов.

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