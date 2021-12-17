«Матрица» вернулась. Оксимирон тоже (вместе с Крейзи Фрогом). А теперь вышел перезапуск «Ну, погоди!»

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Студия «Союзмультфильм» выпустила мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» — перезапуск советского «Ну, погоди!». Первые четыре серии доступны на сервисе Okko по подписке. Второй эпизод под названием «Лунапарк» 17 декабря показали на 79 уличных медиаэкранах в разных городах России, а также выложили в свободный доступ во «ВКонтакте» и ютьюбе. Пятый эпизод мультсериала выйдет 31 декабря.

В эпизоде «Лунапарк» Волк (его озвучил Гарик Харламов), как всегда, преследует Зайца (Дмитрий Хрусталев), а также пытается ухаживать за Косулей Улей (Лина Иванова). Также в серии появляются новые персонажи, ежик Шу и барсук Тим (обоих озвучил Диомид Виноградов). Попробуем обойтись без спойлеров, но Волка в этой серии по-настоящему жалко.

Ну, погоди! Каникулы — Лунапарк — премьера на канале Союзмультфильм HD Союзмультфильм

20 декабря мультсериал начнут транслироваться в эфире телеканалов «Карусель» и «Мульт». Также он будет доступен в официальном аккаунте «Союзмультфильма» во «ВКонтакте». Всего первый сезон будет включать 52 серии.

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