У Теда Лассо пропали усы! Рождество под угрозой в короткометражном анимационном фильме по мотивам самого доброго сериала Apple
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Apple к Рождеству выпустила короткометражный анимационный фильм с героями сериала «Тед Лассо» (самого нежного и терапевтичного во всей их линейке!). По сюжету, у главного героя исчезают его фирменные усы. Это, конечно, очень некстати — учитывая, что ему предстоит видеочат с любимым сыном. А тот наверняка и не узнает отца без его усов!
В озвучке короткометражки приняли участие актеры оригинального сериала: от самого Теда — то есть Джейсона Судейкиса — до Бретта Голдстина (впрочем, мы все еще отказываемся верить, что исполнитель роли Роя Кента это реальный человек, а не нейросеть!).