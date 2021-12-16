У Теда Лассо пропали усы! Рождество под угрозой в короткометражном анимационном фильме по мотивам самого доброго сериала Apple

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Apple к Рождеству выпустила короткометражный анимационный фильм с героями сериала «Тед Лассо» (самого нежного и терапевтичного во всей их линейке!). По сюжету, у главного героя исчезают его фирменные усы. Это, конечно, очень некстати — учитывая, что ему предстоит видеочат с любимым сыном. А тот наверняка и не узнает отца без его усов!

Apple TV

В озвучке короткометражки приняли участие актеры оригинального сериала: от самого Теда — то есть Джейсона Судейкиса — до Бретта Голдстина (впрочем, мы все еще отказываемся верить, что исполнитель роли Роя Кента это реальный человек, а не нейросеть!).

За что мы любим «Теда Лассо»

Вышел второй сезон «Теда Лассо» — комедии о лучшем (после Карпина) футбольном тренере на свете. И этот сериал умудрился стать еще надежнее и добрее!

За что мы любим «Теда Лассо»

Вышел второй сезон «Теда Лассо» — комедии о лучшем (после Карпина) футбольном тренере на свете. И этот сериал умудрился стать еще надежнее и добрее!

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!