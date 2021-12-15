Деревянная свистулька «Гамаюн» — птица, поющая о (неизбежных!) переменах «Медуза» и магазин «Коток» представляют игрушку, которая на самом деле не игрушка, а произведение искусства 🐤
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Магазин деревянных игрушек из Санкт-Петербурга «Коток» сделал сувенир в поддержку «Медузы». Это выточенная из липы свистулька «Гамаюн» — мифическая райская птица с женским лицом. По легенде, Гамаюн — посланница богов, которая знает ответы на главные вопросы бытия — о происхождении земли, людей и страшных чудовищ. А еще она предсказывает будущее! У Александра Блока есть о ней целое стихотворение.
Свистулька — музыкальный инструмент, предмет народного искусства и, конечно, игрушка, известная еще со времен Древней Руси. Нашу птичку вручную изготовили токари, а затем расписали художники из поселка Вознесенское в Нижегородской области. Сувенир продается вместе с льняным мешочком с надписью «Ничего не бойся» — для бережного хранения птички.
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Как появился «Коток»
«Коток» основали в 2020 году графические дизайнеры Ксения Шишкова и Артем Стрижков. Пять лет назад у них родилась дочь и пара стала больше внимания обращать на игрушки. Оказалось, что ниша оригинальных дизайнерских предметов для детей в России никем не занята. Ксения и Артем стали думать, как это исправить, а заодно — как переосмыслить русское народное творчество и как дизайнеры могут поработать с существующим наследием.
В 2019 появилась идея запустить «Коток» — магазин деревянных игрушек. Хотелось выпускать что-то символическое, чтобы за каждой неваляшкой стояла история, рассказывает Ксения.
Старт проекта наметили на весну 2020 года, но из-за пандемии процесс немного затянулся. Магазин назвали «Коток» — это «удобное» слово, его легко написать как по-русски, так и по-английски. А еще это палиндром — одинаково читается как слева направо, так и справа налево.
Ксения Шишкова, основательница «Котка»
Слово состоит из милых звуков «кот» и «ок». У нас живет черная кошка Минку, ее мы нарисовали на логотипе. А еще у дочки есть любимая книга с русскими народными потешками, в которой мы прочитали стишок про котю-котка.
Основная команда «Котка» состоит из двух человек — Ксении и ее мужа Артема. Ксения занимается координацией процессов, бренд-менеджментом, SMM, логистикой, разработкой дизайна сувениров. Артем разработал визуальный стиль бренда, а сейчас помогает с развитием проекта и параллельно работает графическим дизайнером.
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Как делают игрушки
Мастера, которые занимаются игрушками для «Котка» (и сделали в том числе нашего «Гамаюна»), живут в Вознесенском. Этот поселок — на 6000 человек — существует за счет сувенирной промышленности (в Нижегородской области уже несколько сотен лет делают игрушки). Над производством трудятся несколько человек: токари вытачивают сувенир из дерева, а художники его расписывают.
Ксения признается, что ей сразу понравились работы мастеров — у них есть свой стиль, внимание к деталям, «было видно, что они делают все аккуратно и с любовью». Когда Шишкова решила основать бизнес, ей хотелось, чтобы игрушки обязательно производили в России и вручную, но найти подходящих мастеров было непросто. Искали в социальных сетях и на специальных форумах, многие отказывались, потому что не очень верили в идею — переосмыслить культурное наследие и создать что-то новое. А мастера из Вознесенского согласились на эксперименты.
По словам Ксении, культура деревянного сувенира сейчас находится в упадке — многое из того, что производят, выглядит вульгарно. Матрешек с изображением политических лидеров много, а отыскать аккуратно выполненную оригинальную игрушку гораздо сложнее.
Ксения Шишкова, основательница «Котка»
Мастера потом признавались, что в начале были уверены: это разовое сотрудничество, они выполнят мою прихоть, а потом вернутся к традиционной работе. Но получилось даже лучше, чем ожидали. И сейчас в Вознесенском мы привлекли к работе новых токарей, которые будут делать только наши игрушки.
Ксения рассказывает, что когда ей в голову приходит идея новой игрушки, она рисует наброски простым карандашом, а затем делает полномасштабный проектный чертеж на компьютере. Затем вместе с мастерами обсуждает сколько времени уйдет на производство и какой будет финальная стоимость. Изначально партии были совсем небольшими, буквально 50 штук. «Гамаюнов» всего 300 штук, но Шишкова надеется, что птичек придется заказывать снова.
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Не могли работать — собирали урожай
Ксения признается, что в семейном производстве есть свои особенности. Например, сроки выполнения работы затягиваются, так случилось и с «Гамаюном». Ксения много общается с мастерами, обсуждает планы и пытается ставить дедлайны. Но в поселке время идет по-другому.
Ксения Шишкова, основательница «Котка»
Мастера говорили: «Весь сентябрь мы делаем свистульку и больше ни с кем не работаем». А потом выяснилось, что придет только пробная партия. Потому что токари и художники, которые работают над сувениром, собирали урожай и немного выпали из процесса. И с этим ничего не поделать.
Любимая игрушка Шишковой — шкатулка «Барыня». Она выглядит как детская кукла, но ее можно открыть и положить внутрь какие-то приятные мелочи. Прототипом для «Барыни» стал малоизвестный сувенир XIX века — Гороховецкая кукла-барыня, которую производили во Владимирской области. Шкатулку любят заказывать за границу, причем иностранцы покупают продукцию «Котка» даже чаще, чем жители России.
Расцвет традиционных ремесел — когда артели в Нижегородской области и в Сергиевом Посаде активно производили матрешки, свистульки и шкатулки — позади. Ксения рассказывает, что со временем они стали уходить на второй план, но сегодня люди устали от бесконечного потребления и начали уделять больше внимания культурному наследию.
«Коток» поддерживает эту тенденцию. Сейчас компания выкладывает вдохновляющие примеры дизайна игрушек со всего мира в своем инстаграме и на сайте.
Почему «Коток» решил помочь «Медузе»
Ксения следит за «Медузой» с самого начала и даже рисовала для нас иллюстрации. Она каждый день читает новости и тексты, но особенно ей нравятся подборки мемов в «Шапито» (можем понять!). Ксения уверена, что чувство юмора и ирония помогают выжить в нашей реальности.
«Коток» решил выпустить сувенир в поддержку «Медузы», чтобы доказать — в России готовы работать не только с культурным наследием, но и с тем, что происходит сегодня. Ксения уверена: когда видишь несправедливость, держаться в стороне невозможно.
Ксения Шишкова, основательница «Котка»
Нам хочется привлечь внимание к проблеме. Да, мы производим сувениры, а тут вдруг участвуем в такой «политизированной» истории. Но надо использовать любую возможность озвучить нашу гражданскую позицию.
Надо не бояться и держаться вместе, тогда что-то получится. Будьте заметными и надейтесь на счастливое будущее. «Гамаюн» — это символ перемен, может, не очень близких, но неизбежных.