Николас Кейдж сыграл Николаса Кейджа в комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Но мы-то знаем: это Джон Траволта!

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Студия Lionsgate выпустила трейлер комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в которой Николас Кейдж исполнил одну из самых сложных ролей за всю карьеру — оказавшегося на мели Николаса Кейджа. Да, вы все правильно прочитали!

Lionsgate Movies

По сюжету разорившийся Кейдж принимает предложение богатого фаната, который ищет встречи со звездой боевиков и предлагает за это миллион долларов. Поклонником оказывается невероятно богатый преступник (Педро Паскаль), которого разыскивает ЦРУ. Кейдж с неохотой соглашается, и тут-то его вербуют спецслужбы, давно мечтающие подобраться к злодею… В общем, просто посмотрите трейлер: это выглядит так же весело, как и звучит!

Помимо Паскаля и Кейджа в фильме появятся Нил Патрик Харрис и Тиффани Хэддиш. Мировая премьера «Невыносимой тяжести огромного таланта» намечена на 21 апреля 2022 года.

Посмотрим, насколько Кейдж попадет в роль

В Голливуде планируют снять фильм с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа. Некоторых выбор актера на главную роль не устраивает

Посмотрим, насколько Кейдж попадет в роль

В Голливуде планируют снять фильм с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа. Некоторых выбор актера на главную роль не устраивает

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