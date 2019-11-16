В Голливуде планируют снять фильм с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа. Некоторых выбор актера на главную роль не устраивает
Компания Lionsgate ведет переговоры о съемках фильма, в котором Николас Кейдж должен сыграть роль Николаса Кейджа, сообщает The Hollywood Reporter. По сценарию Николас Кейдж, чьи последние фильмы проваливаются в прокате, пытается получить роль у Квентина Тарантино.
Актер испытывает финансовые трудности и вынужден принять приглашение на день рождения мексиканского миллиардера, который является его поклонником. Миллиардер оказывается наркобароном, и герой Кейджа вынужден участвовать в спецоперации ЦРУ, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких.
Рабочее название фильма — «Невыносимый вес огромного таланта». Предполагается, что в метафильме будут отсылки к самым известным работам Кейджа, включая «Покидая Лас-Вегас» и «Без лица». Сценарий написали Том Гормикэн и Кевин Эттен, работавшие, в частности, над сериалом «Призраки».
Фильм еще даже не согласован, но его уже активно обсуждают в соцсетях.
Кто-то в восторге:
Кто-то считает, что Кейдж с ролью самого себя не справится:
Фото в анонсе: Yichuan Cao / Sipa / Scanpix / LETA