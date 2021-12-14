«Это не пипец, это не пипец. Это все пока что лишь отстой, но не пипец» Юрий Дудь снял выпуск о Масяне и ее создателе Олеге Куваеве

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Героем нового выпуска «вДудя» стал художник-мультипликатор, автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев. Выпуск в основном посвящен Масяне, которую в описании к видео называют «легендой русского интернета».

Масяня — легенда русского интернета / вДудь вДудь

В начале ролика Дудь рассказал, что решил снять выпуск о Масяне, потому что многие знали о ней в детстве или юности, но «к нашему стыду, до этого года не все из нас знали, что „Масяня“ продолжает выходить».

В ходе беседы Дудь, в частности, упомянул, что Масяня стала мамой (это случилось еще в ноябре 2012 года, а мы и не знали). Вот что по этому поводу сказал Олег Куваев:

Решение [сделать Масяню мамой] было тяжелым, потому что Масяня была таким хулиганским, анархическим персонажем, которая грубила, хамила, делала какие-то несусветные вещи. А потом я подумал: ведь это то, что происходит с нами всеми. В какой-то момент мы переходим из стадии «Хулигана» к «Это моя дом-крепость». И это было точное решение, хорошее, потому что очень много публики вернулось.

Дудь упомянул в интервью серию «Царь@ру», которая вышла в июле 2013 года. В этом эпизоде рассказывается о многочисленных запретах в России. По словам Куваева, он «довел до абсурда» российскую действительность. «Люди просто решили не париться больше, выбирая каждый раз, что запретить, и просто запрещают все. В таком случае не нужно уже больше подводить под статью или выбирать темы — делал хоть что-то, значит, уже виноват», — рассказал Куваев.

Masyanya Kuvaeva

Также Дудь и Куваев поговорили о песне «Это не пипец», которая звучит в эпизоде «Зерцало» (вышел в октябре 2018 года). Дудь назвал песню гениальной, Куваев ответил, что придумал ее, прочитав новость:

Сидел на балконе и напевал под нос. На самом деле, очень многие вещи, которые потом в мире успех делают, делают именно таким образом. Просто берешь бубнишь, когда тебе нефиг делать, и делаешь из этого что-то в мультфильм. Я не собирался делать из этого мультфильм, я просто бубнил, прочитав новость.

Песня «Это не пипец» Masyanya Kuvaeva

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