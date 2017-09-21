«Я „ржунемогу“ над тем, как они вспучились»: телеведущая Екатерина Андреева пытается троллить «масянь»
В середине сентября ведущая программы «Время» Екатерина Андреева появилась в эфире в пиджаке, на котором была вышита надпись «Too late» («Слишком поздно»). Пользователи соцсетей пошутили, что таким образом Андреева попыталась передать тайное послание зрителям.
Екатерина Андреева пытается нам что-то сказать.Опубликовано Сашей Росляковым 10 сентября 2017 г.
19 сентября Андреева опубликовала в инстаграме фотографию, посвященную «всем, кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете, который сшил Сен Лоран» (здесь и далее авторская пунктуация сохранена, — прим. «Медузы»). Пост телеведущей оказался очень странным: она использовала много эмодзи, не заканчивала предложения и ставила знаки препинания там, где их не должно было быть.
Что это за тайные знаки?Что налито у кота в бокале?🍷🍷🍷Он пьёт красное?Креплёное?Сухое?🍾🍾🍾Уже TOO LATE об этом думать...😂😂😂 Будем писать письмо в фирму Сен Лоран,чтоб они новые вышивки на жакете сделали- Ещё не вечер...,Все ОК...,Я люблю тебя жизнь...,Я люблю тебя Россия,дорогая моя Русь...,Не вешать нос,гардемарины...,1 канал-forever...А мы всем советуем пить воду,а не красненькое,🍷🍷🍷как кот.ШОБЫ не мерещилось.Ну и для здоровья полезнее.☝️☝️☝️И все заинтересованные лица 😜😜😜пусть вслух читают книгу моего любимого шамана Дона Мигеля Руиса "Четыре соглашения",особенно главу,где сей Уважаемый знаток тайного объясняет почему построение предположений 😳😳😳приводит к провалу.😂😂😂😜😜😜👍👍👍Всем ,кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете,который сшил Сен Лоран-посвящается😜😜😜 #ялюблюсвоюработу #я #кот #вино #cat #me #wine #выстройпредположениезаблудисьвтрёхсоснахивыдавайжелаемоезадействительное #котнепейкозлёночкомстанешьатвоейкошкекозелненужен #истинаневсегдаввине #фантазиянатему #снамиопасноноинтересно
Пользователи соцсетей предположили, что телеведущая употребляет наркотики или имеет проблемы с психическим здоровьем. На что Андреева заявила, что своим постом просто хотела затроллить недоброжелателей. Также она предположила, что комментаторам, которые пишут ей о теориях заговора, кто-то заплатил. Вот несколько цитат из переписки Андреевой с подписчиками (их она называет «спутниками», а троллей — «масянями»):
- «Да это пишут не мои спутники по Инсте,а так-залетные тролли,они за то,что гадости пишут-денежку получают,судя по всему,вот и стараются,МАСЯНИ-НАЯРИВАЮТ.А мне ЧО-У меня спутников по Инсте ещё больше стало.😂😂😂»
- «Конечно,юморной хук слева и справа пропустили-и теперь брызжут ядом,а я„ржунемогу“,над тем,как они ВСПУЧИЛИСЬ.Не ожидали,что их так размажут,как маселко сливошное.А то смысл они ищут в надписи звезды модной индустрии Сен Лорана.Вот там дизайнеры ТОКА и думают,как в Интернет тайный смысл то забацать😂😂😂»
- «И что интересно-задания эти пИсаки,получают из одного места-поэтому комменты у них очень похожи,а фантазии на умные не хватает,как,впрочем,и образования»
- «Просто им трудно пережить,что их с юмором подкололи,вот и начали писать,причем одинаковые тексты-они же задания получают из одного центра и потом,каждый в силу своего ума и стараются-надписывают.Но,получается глуповатенько у них-это ж тролли.Они редко умными бывают»
- «А ЧОТАДА впрягаетесь?И учтите-я умные люблю комменты,а не глуповатенький детский лепет из садика о крыше,времен пубертата (как у Вас),или матом (есть и такие высоколобые энци-кло-ПЕДИСТЫ-не путать с эмбицилами),или о мутном потоке сознания (это,видимо,посетители психбольниц-у кого ЧАВО болит,тот о том и говорит)Если Вы уж пишите-пишите интересно,а не как проплаченный бот.И ещё -как коронка👑?Не жмёт ГОЛОВКУ нашего медвежьего королька?😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😜😜😜😜😜»