«Я „ржунемогу“ над тем, как они вспучились»: телеведущая Екатерина Андреева пытается троллить «масянь»

В середине сентября ведущая программы «Время» Екатерина Андреева появилась в эфире в пиджаке, на котором была вышита надпись «Too late» («Слишком поздно»). Пользователи соцсетей пошутили, что таким образом Андреева попыталась передать тайное послание зрителям.

19 сентября Андреева опубликовала в инстаграме фотографию, посвященную «всем, кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете, который сшил » (здесь и далее авторская пунктуация сохранена, — прим. «Медузы»). Пост телеведущей оказался очень странным: она использовала много эмодзи, не заканчивала предложения и ставила знаки препинания там, где их не должно было быть.

Пользователи соцсетей предположили, что телеведущая употребляет наркотики или имеет проблемы с психическим здоровьем. На что Андреева заявила, что своим постом просто хотела затроллить недоброжелателей. Также она предположила, что комментаторам, которые пишут ей о теориях заговора, кто-то заплатил. Вот несколько цитат из переписки Андреевой с подписчиками (их она называет «спутниками», а троллей — «масянями»):