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Студия Warner Bros. выпустила трейлер фильма «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора» — это третья часть серии приквелов «Гарри Поттера».

Режиссером вновь выступил Дэвид Йейтс, снявший первые две картины и четыре ленты о Поттере. Роль злобного волшебника Грин-де-Вальда, пытающегося развязать войну магов с обычными людьми, в «Тайнах Дамблдора» исполнил Мадс Миккельсен, сменивший в этой роли уволенного Джонни Деппа.

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Warner Bros. Pictures

В новом фильме расскажут, как отряд Дамблдора (Джуд Лоу) во главе с зоологом Ньютом Саламандером попытается дать отпор Грин-де-Вальду и его сообщникам — и все это на фоне приближающейся Второй мировой войны. Среди прочего в фильме появятся юные Рубеус Хагрид и Том Реддл. Кроме того, в «Тайнах Дамблдора» покажут магические сообщества Бутана, Германии и Китая.

Российская премьера запланирована на 7 апреля 2022 года.

Каким получился прошлый фильм

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: эталонное продолжение волшебной саги — с Джонни Деппом и Джудом Лоу

Каким получился прошлый фильм

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: эталонное продолжение волшебной саги — с Джонни Деппом и Джудом Лоу

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