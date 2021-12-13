Учительница по математике попросила школьника заменить тетрадь с полуголым Джиганом. Тут в дело вмешался сам рэпер

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Школьник по имени Валера пожаловался в тиктоке на учительницу по математике Елену Анатольевну. Та попросила заменить рабочую тетрадь с изображением полуобнаженного рэпера Джигана на обложке. Учительницу, вероятно, смутили татуировки на торсе музыканта и приветственный жест шака. В России этот жест можно расценить в том числе как призыв покурить запрещенные вещества.

😭 Valeronnnna

Валера попытался отстоять право любоваться расслабляющимся Джиганом во время уроков по математике и даже написал учительнице личное сообщение с просьбой оставить прежнюю тетрадь. Однако Елена Анатольевна осталась непреклонна: «Не поняла, что значит не менять. Нужно уважать предмет, учителя и требования к школьным принадлежностям. А если ты хочешь иметь „такие тетради“, используй их для личных записей».

😭 Valeronnnna

Впрочем, Валеру все равно можно поздравить. Благодаря настойчивости Елены Анатольевны об инциденте узнал сам рэпер. Джиган выложил этот тикток в инстаграм-сторис и выступил с поддержкой ученика. «Валера, держись!», написал рэпер. Помогло ли это уговорить Елену Анатольевну, Валера так и не сообщил.

Скриншот сторис Джигана

Тест для Елены Анатольевны

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Тест для Елены Анатольевны

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