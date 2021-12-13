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Военный корреспондент Михаил Андроник в своем телеграм-канале опубликовал пост с ответом министерства обороны на просьбу 7-летнего Егора Фоменко из города Россоши.

Мальчик якобы написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину и попросил покатать на танке. К посту прикреплено два изображения — рисунок Егора с танком Т-90 и предполагаемый ответ министерства, из которого выяснилось, что в России Дед Мороз подрабатывает заместителем командующего армией по военно-политической работе (а также руководит «оленями»).

«Как известно, в преддверии новогодних праздников самые заветные желания должны исполняться, поэтому приглашаю тебя, Егор, и твоих родителей воплотить желание в жизнь на один из полигонов общевойсковой армии. Для согласования места и времени проведения мероприятия необходимо связаться с Дедом Морозом, по совместительству — заместителем командующего армией по военно-политической работе, или его оленями по [указанному] телефону».

В письме также указано имя автора — командира войсковой части 89425 генерала-лейтенанта Андрея Иванаева. Журналисты 6auto.ru позвонили по указанному номеру, по которому им действительно ответили сотрудники воинской части. Однако объяснений добиться так и не удалось: «Посоветовали позвонить в понедельник, когда на месте будут представители по работе с обращениями».

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