«Эти же ребята вторую „Дюну“ снимают?» В Петербурге двойник Тимоти Шаламе рекламирует булки с персиком

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Россияне: нам нужен свой Тимоти Шаламе!

Тимоти Шаламе в России: рекламирует булки с персиком…

Сеть петербургских пекарен «ЦЕХ85» выпустила рекламу с участием Тимоти Шаламе. Ах если бы — на самом деле в ней снялся тиктокер из Москвы Артем Привалов, которого в шутку называют Тимофеем Шаламовым из-за некоторой схожести со звездой фильмов «Дюна» и «Назови меня своим именем».

В ролике Привалов под выкрики «ШАЛАМЕ-Е-Е» завороженно смотрит на персиковые булки с «загадочным французским названием „Шаламе“» и позирует с ними так, будто участвует в модных фотосъемках для Vogue. На рекламу обратили внимание в твиттере.

И, судя по комментариям, даже двойника Шаламе хватило, чтобы привести в восторг любителей выпечки и фанатов актера.

Бонус!

Для тех, кому не хватило: российский Шаламе смотрит на булочки, видеоверсия.

Diana Bagi

Булочки со специей

«Дюна» — главный блокбастер года Дени Вильнев снял фильм о непостижимости вселенной, от которого перехватывает дыхание

Булочки со специей

«Дюна» — главный блокбастер года Дени Вильнев снял фильм о непостижимости вселенной, от которого перехватывает дыхание

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!