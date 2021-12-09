«Эти же ребята вторую „Дюну“ снимают?» В Петербурге двойник Тимоти Шаламе рекламирует булки с персиком
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Россияне: нам нужен свой Тимоти Шаламе!
Тимоти Шаламе в России: рекламирует булки с персиком…
Сеть петербургских пекарен «ЦЕХ85» выпустила рекламу с участием Тимоти Шаламе. Ах если бы — на самом деле в ней снялся тиктокер из Москвы Артем Привалов, которого в шутку называют Тимофеем Шаламовым из-за некоторой схожести со звездой фильмов «Дюна» и «Назови меня своим именем».
В ролике Привалов под выкрики «ШАЛАМЕ-Е-Е» завороженно смотрит на персиковые булки с «загадочным французским названием „Шаламе“» и позирует с ними так, будто участвует в модных фотосъемках для Vogue. На рекламу обратили внимание в твиттере.
И, судя по комментариям, даже двойника Шаламе хватило, чтобы привести в восторг любителей выпечки и фанатов актера.
Бонус!
Для тех, кому не хватило: российский Шаламе смотрит на булочки, видеоверсия.