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«Эти же ребята вторую „Дюну“ снимают?» В Петербурге двойник Тимоти Шаламе рекламирует булки с персиком

Источник: Meduza

Россияне: нам нужен свой Тимоти Шаламе!

Тимоти Шаламе в России: рекламирует булки с персиком… 

Сеть петербургских пекарен «ЦЕХ85» выпустила рекламу с участием Тимоти Шаламе. Ах если бы — на самом деле в ней снялся тиктокер из Москвы Артем Привалов, которого в шутку называют Тимофеем Шаламовым из-за некоторой схожести со звездой фильмов «Дюна» и «Назови меня своим именем».

В ролике Привалов под выкрики «ШАЛАМЕ-Е-Е» завороженно смотрит на персиковые булки с «загадочным французским названием „Шаламе“» и позирует с ними так, будто участвует в модных фотосъемках для Vogue. На рекламу обратили внимание в твиттере.

И, судя по комментариям, даже двойника Шаламе хватило, чтобы привести в восторг любителей выпечки и фанатов актера.

Бонус!

Для тех, кому не хватило: российский Шаламе смотрит на булочки, видеоверсия.

Diana Bagi
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