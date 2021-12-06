Администрация Североуральска обиделась на дразнилки в соцсетях. И попросила писать про город только хорошее
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Благодарные жители Североуральска оказались не очень-то и благодарными. На это пожаловалась заместительница главы города Светлана Миронова во время совещания по вопросам ЖКХ. В частности ее возмутило, что в соцсетях название города постоянно искажают — так, что администрации становится обидно.
Вот что задело Миронову: «Комментарии типа „Сральск“ и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме». Миронова обратилась к администраторам местных пабликов и групп в соцсетях с просьбой ужесточить модерацию: «Вот пусть удаляют такие комментарии».
Кроме того, Миронова пристыдила авторов, искажающих название родного города. По ее представлениям, писать такие гадости ни в коем случае нельзя. Тем более про город, где ЖКХ «функционирует хорошо» (и это несмотря на припаркованные во дворах машины, которые мешают убирать снег!).