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Мэр Железноводска Евгений Моисеев (называющий город «единственным в России курортом с интеллектом») предложил своим подписчикам в инстаграме новый слоган — «Радость между ног». Речь идет о велосипедах, на которых многие катаются по Железноводску и его окрестностям.

«Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже еще как помогает в этом деле! 👍 — говорится в подписи к посту Моисеева. — <…> Новую активность оценят мужчины, ведь за счет улучшения кровоснабжения в органах малого таза происходит профилактика аденомы».

Некоторым слоган «Радость между ног» показался двусмысленным. Другие пожаловались, что Железноводск «растерял свой шик» из-за «орущих недомузыкантов и бесящейся под них фиолетоголовой молодежи».

Вот на такую критику мэр города-курорта с интеллектом и обиделся. Вот пример эмоциональной реакции Моисеева:

«Недорогая наша „быдло-недо-бедно“ озабоченная и потерянная душа. Обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам».

Моисеев, который в инстаграме постоянно зазывает туристов в радушный Железноводск, намерен и дальше ругаться с комментаторами. Его пресс-секретарь Лилия Галеева в беседе с изданием «Подъем» рассказала, что комментарии под постом о «Радости между ног» — «это не язык общения главы [города]». «Это цитирование лексики сообщения от анонимного аккаунта в адрес жителей и гостей курорта», — пояснила Галеева. А потом добавила, что об открытости Моисеева в Железноводске «ходят легенды».

В завершение битвы с комментаторами глава города записал видеообращение к критикующим его анонимам. Им он пообещал «еще не раз встретиться». Штош, ждем. По крайней мере, нам будет о чем писать в «Шапито»!

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