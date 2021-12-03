Слово года? А может, лучше топ-10 эмодзи года по версии Unicode? Спойлер: баклажана там нет
Слово года? А может, лучше топ-10 эмодзи года по версии Unicode? Спойлер: баклажана там нет
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2021-й подходит к концу, и все начинают подводить итоги: в частности, словари выбирают слово года, а консорциум Unicode составляет рейтинг самых используемых эмодзи в мире. Топ-10 за 2021 год получился таким:
- 😂
- ❤️
- 🤣
- 👍
- 😭
- 🙏
- 😘
- 🥰
- 😍
- 😊
Да, «Слезы радости» остаются самым часто используемым эмодзи — несмотря на то, что поколение Z от него явно не в восторге и считает, что только старики-миллениалы могут употреблять его в постах в соцсетях и в переписке. По крайней мере, такая картина на Западе.
По сравнению с 2019 годом (в прошлом году рейтинг не обновлялся) в топ-10 только одно изменение: на смену эмодзи «Два сердца», 💕(7-е место в 2019-м) пришел эмодзи «Улыбающееся лицо с сердечками», 🥰 (8-е место).
Возможно, в следующий раз в десятку ворвутся какие-то из эмодзи, которые показали самый впечатляющий рост в 2021 году:
- 🎂 «Торт на день рождения» поднялся на 25-ю строчку с 113-й.
- 🎈 «Воздушный шарик» взлетел с 139-го на 48-е место.
- 🥺 «Умоляющее лицо» остановилось в нескольких шагах от топ-10: 14-я строчка против 97-й в 2019 году.