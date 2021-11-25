Что будет, если пропустить фотографию сразу через ВСЕ бьюти-фильтры FaceApp? На этот вопрос отвечает твиттер-аккаунт Yassify Bot (спойлер: будет страшно красиво)

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Бьюти-фильтры в мобильных приложениях зашли слишком далеко! Если не знать меры, то фотографии после обработки будут выглядеть в лучшем случае нелепо. Посмотрите сами! В середине ноября 22-летний студент из Небраски Денвер Адамс твиттер-аккаунт Yassify Bot и начали выкладывать фотографии знаменитостей, мемы, обложки музыкальных альбомов и произведения искусства, пропущенные сразу через несколько фильтров приложения FaceApp.

Первыми стали президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис

Все получили густые ресницы, очерченные скулы, роскошные волосы и брови. Вышло настолько красиво, что даже страшно. Вот некоторые из твитов Yassify Bot.

Даже с помощью фильтров Волан-де-Морту не удалось отрастить нос

Дуэйн «Скала» Джонсон

«Пушистый Иисус» — неудачно отреставрированная фреска, которая стала мемом

Зигмунд Фрейд

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

Простите, остановиться очень сложно! Аккаунт быстро набрал популярность (на момент написания этого шапито на него подписаны 135 тысяч человек), а тексты о нем вышли в The New York Times и Teen Vogue. Кажется, пять долларов за месячную подписку на FaceApp того стоили.

Последний вопрос — в чем смысл названия? Что еще за yassify и yassifictaion? Как пишет NYT, cлово «yass» в значении «yes» употребляется в ЛГБТ-сообществе уже больше десятилетия. Его используют, чтобы выразить одобрение или похвалу.

Что касается слова «yassification», то сайт-энциклопедия мемов Knowyourmeme.com указывает, что оно появилось в твиттере в 2020 году в виде мема с участием героини фильма «Реинкарнация» в исполнении Тони Коллетт. Кричащая от ужаса женщина превращается в «огламуренную» версию себя.

Напоследок давайте насладимся еще несколькими работами Yassify Bot.

«Сатурн, пожирающий своего сына», Франсиско Гойя

Добби из «Гарри Поттера»

Плакат «We can do it» художника Джея Говарда Миллера

Спасибо за внимание!

Yassify по-русски

«Самый красивый депутат» Кирова подал заявление в полицию. Его оскорбил мем с призывом записываться к нему на «ноготочки»

Yassify по-русски

«Самый красивый депутат» Кирова подал заявление в полицию. Его оскорбил мем с призывом записываться к нему на «ноготочки»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой