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Дети девяностых на месте? Помните интерактивную передачу «Позвоните Кузе»? Готовьте носовые платочки для ностальгических слез! Видеоблогеры с ютьюб-канала «Уютный подвальчик» воссоздали шоу с помощью (относительно) современных технологий — и даже планируют провести стрим, во время которого можно будет, собственно, позвонить Кузе. А-а-а-а!

Если вы ничего не поняли, дайте нам пару минут, мы все объясним.

Уютный подвальчик

Телеигру придумали в Дании в 1990 году. Главный герой — мультяшный тролль, которого в оригинале звали Хьюго, куда-то бежал, прыгал, ехал на вагонетке и даже летел на самолете, попутно собирая призы и уворачиваясь от опасностей. Персонажем в это время управлял кто-то из дозвонившихся в студию зрителей, причем делал он это с помощью кнопок на своем домашнем телефоне.

Важно, чтобы телефон был именно кнопочным, а не дисковым, и поддерживал тоновый набор. «Возможно, именно поэтому игра добралась до России лишь к 1998 году», — отмечает один из авторов ролика Виктор Карасев. В видео очень много внимания уделено технической стороне вопроса. Пожалуй, самая интересная деталь: чтобы игра работала в 90-е, нужен был специальный огромный компьютер, который датчане продавали в другие страны вместе с правами на трансляцию. Машина ITE System 3000 стоила 100 тысяч долларов.

Хорошо, что в 2021 собрать систему, позволяющую «позвонить Кузе», можно за сумму около 1500 рублей. Да и стационарный телефон больше не нужен, все работает и с мобильного. И самое главное: авторы «Уютного подвальчика» предлагают всем желающим сыграть в «Позвоните Кузе» уже в ближайшую пятницу!

Трансляция начнется 26 ноября в 19:00 по московскому времени по этой ссылке. Можно поставить напоминание, чтобы не забыть.

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