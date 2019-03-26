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Серега, скинь мяч! Один день из детства в девяностых. Игра «Медузы»

Одна из главных строчек прошлого года — цитата из песни Монеточки о том, что в девяностые убивали людей и все бегали абсолютно голыми. Но мы — те, чье детство пришлось как раз на этот период, — помним девяностые совсем другими: «вынеси попить», Наталья Орейро по телевизору, эксперименты с карбидом за гаражами. По случаю запуска ностальгического подкаста «Перемотка» редакция «Медузы» вспомнила, из чего в девяностые состоял день подростка, который уходил из дома рано утром — а возвращался, уже когда стемнело (и совсем ничего не боялся). Сможете провести такой день и выжить?

Как играть: в этой игре нет правильных и неправильных ответов — выбирайте то, что больше вам подходит. Каждое ваше решение может привести к неожиданному результату. Ваша задача — пережить один день во дворе в 90-е, сохранив уважение двора и здоровье.

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