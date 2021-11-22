Тиктокер из США хотел устроить пранк с помощью картонного себя, рекламирующего выдуманное блюдо Оно стало реальностью (сэндвичем из пиццы!), и это даже не лучшая часть истории

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тиктокер Кайл Шили (три миллиона подписчиков) как-то раз зашел в магазин и увидел картонную фигуру рэпера Пост Мэлоуна — того самого, с усами-капибарами. Шили спросил работника магазина, можно ли будет забрать фигуру музыканта, когда она больше не будет нужна. Тот ответил, что даже не знает, откуда появляются подобные конструкции и куда потом деваются. В этот момент блогеру в голову пришла ИДЕЯ: сделать подобную фигуру с собой и установить ее в магазине на заправке.

Для шалости понадобились:

Фотография Шили с гитарой в руках (только посмотрите на деку в форме 🍕).

Помощь друга, который работает в типографии.

Арендованный минивэн, поскольку фигура получилась по-настоящему огромной.

Разумеется, это не могла быть просто фотография: она должна была что-то рекламировать. В данном случае — несуществующее блюдо, назовем его «Шили мил». Для убедительности на рекламную конструкцию добавили короткий отзыв («Объедение») от несуществующего путеводителя по закусочным при заправках Gas Station Food Weekly.

Бум — и фигура уже внутри магазина сети Kum & Go. Как и ожидалось, работники не заметили подвоха. Шили рассказал о пранке своим миллионам подписчиков, и тут НАЧАЛОСЬ: люди стали массово приезжать в магазин, чтобы сделать селфи (порой для этого приходилось постоять в очереди) — и попробовать заказать загадочный «Шили мил». В комментариях под видео просили, требовали и умоляли Kum & Go сделать это блюдо реальностью. Автор пранка тоже был настроен серьезно, хотя и явно не продумал план до конца.

«Может, сделаем пиццу? Или сэндвич? Буквально все что угодно, я довольно гибок», — обратился Шили к Kum & Go. Представители сети магазинов выбрали компромисс: сэндвич из пиццы! Как это часто бывает с виральными тиктоками, в комментарии к Шили пришли популярные бренды: клуб НБА «Денвер Наггетс», клуб НХЛ «Даллас Старз», Adobe и даже официальный аккаунт самого TikTok.

Как заметил блогер, все это было довольно приятно, но бесполезно: ведь ни один из этих брендов не делает еду. И тут появился комментарий от Red Bull: «Что это за еда, если она не окрыля-я-яет?». В общем, после недолгих переговоров к сэндвичу из двух слайсов пиццы добавилась банка энергетика. Такой вот «Шили мил», — с вас пять долларов.

Пожалуй, лучшая часть этого пранка заключается в том, что с каждого проданного до набора Kum & Go и Red Bull перечислят по два доллара в фонд No Kid Hungry, который обеспечивает питанием нуждающихся детей в Америке. Еще одна хорошая новость: комбо переименовали в «Кайл Шили Мили». Вот она — настоящая слава!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой