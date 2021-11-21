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«Медуза», я с тобой
шапито

Вышел первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!». Волка озвучил Гарик Харламов, Зайца — Дмитрий Хрусталев Барсук Тим, еж Шу и косуля Уля тоже в деле

Источник: Meduza

«Союзмультфильм» показал первый трейлер перезапуска «Ну, погоди».

Союзмультфильм

Зайца озвучил Дмитрий Хрусталев, Волка — Гарик Харламов. Премьера запланирована на декабрь 2021 года.

В трейлере появляются и несколько новых персонажей. Например, барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. «Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска „Ну, погоди!“ в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей», — поясняли создатели.

О том, что «Союзмультфильм» работает над продолжением мультика, стало известно еще в 2019-м. Тогда в киностудии озвучили планы снять сразу 26 новых серий.

Кто еще мог бы появиться в новом «Ну, погоди»

Знакомьтесь, это уверенная в себе бетонная свая Эдик Он уже стал маскотом стадиона в Калининграде, а скоро заведет и тикток. Трепещите!

Кто еще мог бы появиться в новом «Ну, погоди»

Знакомьтесь, это уверенная в себе бетонная свая Эдик Он уже стал маскотом стадиона в Калининграде, а скоро заведет и тикток. Трепещите!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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