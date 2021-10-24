Знакомьтесь, это уверенная в себе бетонная свая Эдик Он уже стал маскотом стадиона в Калининграде, а скоро заведет и тикток. Трепещите!

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У стадиона в Калининграде, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, появился маскот — бетонная свая Эдик. «Он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку», — так описали Эдика в пресс-службе стадиона.

Выбор сваи не случаен. Строительство стадиона в Калининграде шло очень тяжело из-за слабого грунта. Как отмечает Sports.ru, территория вокруг стадиона до сих пор время от времени «плывет» — плитка просаживается, асфальт трескается. Чтобы подобного не произошло с самой ареной, под стадионом вбили несколько тысяч бетонных свай длиной 28 метров.

Придумал новый символ стадиона Денис Шумилин — заместитель директора стадиона, сын калининградского депутата Андрея Шумилина и директор местной компании «Евро-реклама Медиа», которая в 2020 году без конкурса получила контракт на 2,1 миллиона рублей на рекламу голосования по поправкам к Конституции.

Эдиком Денис Шумилин очень доволен. «Сказать, что я пребываю в состоянии эйфории — ничего не сказать… Дальше нужно будет также ярко его качать, планов целая доска. Приоткрою занавес, от лица нашей бетонной сваи будет вестись наш тик-ток, так как он больше рассчитан на молодую аудиторию», — пояснил он.

Эдик действительно хорош. Впрочем, наши сердечки навсегда принадлежат «майонезикам» из Екатеринбурга и их танцу на одном из матчей местного «Урала». Просто посмотрите:

Alexey Filin

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