«Иногда я думала, что мне не стоит его выпускать». Адель записала альбом о разводе и посвятила его своему сыну

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Одна из самых знаменитых британских певиц современности Адель Эдкинс выпустила четвертый сольный альбом под названием «30» — это ее первая студийная работа за шесть лет.

Пластинка, состоящая из 12 композиций, доступна на всех стриминговых сервисах. Ранее Адель представила первый сингл и клип с альбома под названием «Easy On Me».

Альбом «30» (по традиции певица называет все свои пластинки по возрасту, в котором она начинала работу над ними) получился, возможно, самым личным и терапевтическим в дискографии Адель. В нем затронуты темы материнства, а также развода певицы с мужем Саймоном Конецки.

«Альбом посвящен моему сыну Анджело, — сообщила Адель в интервью Apple Music. — Я чувствовала, что должна рассказать все через песни. Он явно понимал, что происходит на самом деле. Хотя мне казалось, я удачно притворяюсь, будто все хорошо. Но я также понимала, что была эмоционально недоступной для него».

Одной из самых откровенных песен на альбоме стала «My Little Love». В нее певица добавила аудиофрагменты своих бесед с сыном, а также эмоциональную исповедь, рассказанную голосовыми сообщениями.

AdeleVEVO

Еще две центральные композиции диска — «Hold On» и «Can I Get It».

Когда я сочиняла песни, да и во время сведения альбома, иногда думала, что не стоит его выпускать. Может, лучше сделать другой? Просто для меня музыка — это терапия. Никогда не иду в студию, чтобы записать еще один хит. Я иду туда, когда меня переполняют очень сильные чувства.

Мне очень помог этот релиз. Надеюсь, некоторые песни альбома вдохновят людей изменить свою жизнь.

AdeleVEVO

Ранее стало известно, что звукозаписывающий лейбл Адель заказал производство полумиллиона виниловых копий альбома «30». Вполне вероятно, что эта пластинка станет не только лидером стриминговых чартов, но и побьет рекорды продаж на физических носителях.

AdeleVEVO

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