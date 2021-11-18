Вышел долгожданный трейлер второго сезона «Последнего министра». Уф, мы уже и не надеялись!

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«Кинопоиск» выпустил трейлер второго сезона «Последнего министра» — сатирического сериала Романа Волобуева о российских политиках. Работу над ним, как сообщала «Русская служба Би-би-си», фактически заморозили из-за предложенного синопсиса третьего сезона, посвященного партийным выборам и попытке отделения Саратовской области от России.

Кинопоиск Премьеры

Тем не менее премьера второго сезона состоится на стриминге уже 2 декабря. В новых сериях расскажут о дальнейших похождениях главы министерства перспективного планирования Евгения Тихомирова в исполнении Яна Цапника. Герою предстоит столкнуться с пенсионной реформой, борьбой с коррупцией и заняться развитием туризма.

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