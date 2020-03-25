26 марта на платформе «КиноПоиск HD» выходят первые эпизоды сериала Романа Волобуева «Последний министр». По сюжету главой вымышленного министерства перспективного планирования становится неудачливый Евгений Тихомиров — ранее в его ведении был город Малая Пышма, но он затонул. По задумке властей Тихомиров должен развалить и министерство, однако герой всерьез решает менять жизнь людей к лучшему (не всегда успешно), из-за чего весь план рушится. В сериале сыграли Ян Цапник («Горько!», «Гоголь»), Ольга Сутулова («Содержанки», «Троцкий»), Сергей Епишев («Кухня»). «Медуза» представляет фрагмент первого эпизода, в котором Тихомиров и его заместители планируют отменить закон о мате.

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