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«Как не орать-то?! Если такой результат, когда наорешь»
Фрагмент сериала Романа Волобуева «Последний министр» — о чиновнике, который хочет делать добро
2 минуты
13:03, 25 марта 2020
26 марта на платформе «КиноПоиск HD» выходят первые эпизоды сериала Романа Волобуева «Последний министр». По сюжету главой вымышленного министерства перспективного планирования становится неудачливый Евгений Тихомиров — ранее в его ведении был город Малая Пышма, но он затонул. По задумке властей Тихомиров должен развалить и министерство, однако герой всерьез решает менять жизнь людей к лучшему (не всегда успешно), из-за чего весь план рушится. В сериале сыграли Ян Цапник («Горько!», «Гоголь»), Ольга Сутулова («Содержанки», «Троцкий»), Сергей Епишев («Кухня»). «Медуза» представляет фрагмент первого эпизода, в котором Тихомиров и его заместители планируют отменить закон о мате.
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