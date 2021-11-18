Один QR, чтобы править всеми Завод «Урал» показал самый большой QR-код в России. Для этого понадобилось 80 человек

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QR-коды уже повсюду… Вот и автомобильный завод «Урал» решил не отставать: 18 ноября сотрудники предприятия провели в городе Миассе (Челябинская область) флешмоб, во время которого 80 человек развернули многометровый QR-код. В инстаграме завода утверждается, что это самый большой QR-код в стране, и это достижение внесут в Книгу рекордов России.

Представители «Урала» уверяли, что самый большой российский QR-код будет содержать «информацию об истории, этапах становления и развития завода, продукте, коллективе, планах и перспективах». Но сканирование кода приведет в небольшую группу во «ВКонтакте» под названием «QR-флешмоб», где нет почти ничего из заявленного.

Знайте QR в лицо

История QR-кода Эту технологию придумал японский инженер во время игры в го на работе. Сейчас она используется везде — но ее создатель на этом ничего не зарабатывает

Знайте QR в лицо

История QR-кода Эту технологию придумал японский инженер во время игры в го на работе. Сейчас она используется везде — но ее создатель на этом ничего не зарабатывает

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой