Вышел трейлер (уже второго) фильма «Аббатство Даунтон». Кроули: едут на юг Франции, мы: наслаждаемся видами

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Студия Focus Films опубликовала трейлер фильма «Аббатство Даунтон: новая эра» — уже второй полнометражной картины с героями сериала. Телеверсия выходила с 2010 по 2015 годы, а премьера первого полнометражного фильма о британских аристократах из семьи Кроули состоялась в 2019 году.

Focus Features

Детали сюжета «Новой эры» пока неизвестны. Единственное, что мы знаем наверняка: нас ждет путешествие на юг Франции — оказывается, у графини Вайолет Кроули там есть вилла. Виды, что и говорить, роскошные… а фильм выйдет в прокат 18 марта 2022 года. Ждем!

А вот о чем был первый фильм

Фильм «Аббатство Даунтон» — продолжение знаменитого британского сериала об аристократах Понравится даже тем, кто не видел телеверсию

А вот о чем был первый фильм

Фильм «Аббатство Даунтон» — продолжение знаменитого британского сериала об аристократах Понравится даже тем, кто не видел телеверсию

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой