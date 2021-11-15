Российские парфюмеры создали духи с запахом российского истребителя. Наконец-то можно будет благоухать стеклом, металлом и пачулями

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

РБК / ТАСС

Если от вашего собеседника пахнет стеклом, кожей и металлом, не удивляйтесь! Возможно, он просто работает в «Ростехе» и любит духи с запахом российских истребителей. Гильдия парфюмеров России разработала новый аромат, вдохновленный истребителем пятого поколения Checkmate, специально к презентации прототипа самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Вот как его описывают сами парфюмеры: «Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета. <…> Пять основных нот композиций удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма».

Как передают РИА Новости, для создания аромата «использовали оригинальные образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха».

Флакон для духов объемом 50 мл выполнен в форме черного шахматного коня — символа Checkmate. Коробка стилизована под шахматную доску. В общем, это многофункциональный подарок — и для шахмат сгодится, и от запаха можно улететь. 🥁

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой