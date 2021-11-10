В России по поводу и без записывают рэп. Угадайте, как полицейские из Омска и Красноярска отметили свой профессиональный праздник…

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Красноярские полицейские записали фит с Омской академией МВД к своему профессиональному празднику — получился рэп о тяготах рабочих будней. Клип на него тоже сняли!

Полиция Красноярья

«Наши коллеги из Омска взяли на себя энергичный искренний вокал и динамичную музыку, а мы постарались в видеоряде передать энергию, которая объединяет полицейских из самых разных служб и подразделений, — говорится в описании ролика. — Мы открываем клип лицами полиции — теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа „на первый взгляд как будто не видна“, но именно благодаря им вершится дело правопорядка».

Текст песни заставляет задуматься…

«Звонок словно гром.

Крик будто молния.

Тревога, беда за окном.

Без звука мелодия.

Нет ночи, нет дня.

Есть правда, есть вера.

Надежда видна.

Не ради карьеры.

Ни медали, ни ордена. Награда одна —

Жизнь спасена…

Растворяется ночь в красно-синих цветах.

На бессонном посту во всех городах,

Беспощадную тьму заводит судьба.

Полицейская служба такая одна».

Слова написал старший инспектор отделения воспитательной работы отдела морально-психологической подготовки Омской академии МВД Павел Барлебен. Он же поет и читает рэп.

В полиции пообещали, что уже 18 ноября трек будет доступен на стриминговых площадках. Как говорится, ожидаем!

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На каждого из нас легион ментов Как менялся образ полицейского в российской музыке — от БГ и Летова до Shortparis и «Кровостока»

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