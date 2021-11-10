Наталья Орейро исполнила свою мечту: певица получила российский паспорт. И присягу дала — на русском
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В 2014 году Наталья Орейро гастролировала по Восточной Европе с туром «Наша Наташа», приходила на вечернее шоу Ивана Урганта и на русском пела «Я умираю от любви». 10 ноября 2021 года, семь лет спустя, певица и актриса получила российское гражданство, о котором, по ее же словам, стала задумываться после эфира с Ургантом.
Паспорт певице и актрисе вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро принесла присягу сразу на двух языках — русском и испанском. Вот как это звучало на русском.
А вот Орейро получает паспорт, о котором давно мечтала.
Ну что же, поздравляем! Самое время пройти тест на знание «Дикого ангела». Правда, испанской версии у нас нет.