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Елена Кондратьева / ТАСС

В 2014 году Наталья Орейро гастролировала по Восточной Европе с туром «Наша Наташа», приходила на вечернее шоу Ивана Урганта и на русском пела «Я умираю от любви». 10 ноября 2021 года, семь лет спустя, певица и актриса получила российское гражданство, о котором, по ее же словам, стала задумываться после эфира с Ургантом.

Паспорт певице и актрисе вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро принесла присягу сразу на двух языках — русском и испанском. Вот как это звучало на русском.

А вот Орейро получает паспорт, о котором давно мечтала.

RT en Español

Ну что же, поздравляем! Самое время пройти тест на знание «Дикого ангела». Правда, испанской версии у нас нет.

Дикий ангел, например

Cambio dolor por libertad… Наталье Орейро дали российское гражданство (наконец-то!) Что ж, сдаем экзамен по «Дикому ангелу». Прямо сейчас!

Дикий ангел, например

Cambio dolor por libertad… Наталье Орейро дали российское гражданство (наконец-то!) Что ж, сдаем экзамен по «Дикому ангелу». Прямо сейчас!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой