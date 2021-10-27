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Cambio dolor por libertad… Наталье Орейро дали российское гражданство (наконец-то!) Что ж, сдаем экзамен по «Дикому ангелу». Прямо сейчас!

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Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро получила российское гражданство. Ну что тут скажешь? Давно пора! Особенно учитывая, как сильно в России любят и саму Наталью, и сериал «Дикий ангел». В общем, давайте проверим, как вы помните историю любви Иво и Милагрос. Кам-бьо до-лор! 💃🎵

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Фото: Murkalor / Shutterstock, на обложке — Television Federal (Telefe)