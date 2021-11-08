Вин Дизель попытался доказать, что нет ничего важнее семьи. И наконец решил помириться с Дуэйном Джонсоном, с которым рассорился на съемках «Форсажей»

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Судя по всему, Вин Дизель решил-таки помириться со своим бывшим коллегой по «Форсажу» Дуэйном Джонсоном. Тот сыграл роль специального агента Люка Хоббса в пятой, шестой, седьмой и восьмой частях франшизы, а также спин-оффе «Хоббс и Шоу». В процессе съемок актеры рассорились, и в последних «Форсажах» даже не появлялись вместе в одном кадре (а в девятом фильме, последнем из вышедших на экраны, Хоббса и вовсе не было).

Конфликт широко освещался в СМИ. Кроме того, последнюю пару лет актеры регулярно подначивали друг друга в интервью. Однако в начале ноября Дизель опубликовал в инстаграме кадр из «Форсажа», на котором изображены Люк Хоббс и герой Дизеля — Доминик Торетто.

К посту прилагается обращение к Джонсону. В нем Дизель называет своего коллегу «младшим братом» и признается, что для его детей тот навсегда останется «дядей Дуэйном». Дизель заявил, что хочет исполнить обещание, данное другому своему покойному другу — Полу Уокеру, исполнившему в «Форсаже» роль Брайана ОʼКоннера. Звучит оно примерно так: финал десятого, предпоследнего из запланированных «Форсажей», должен стать лучшим за всю историю серии. И, как отмечает Дизель, Джонсон просто обязан вернуться, поучаствовать в съемках картины и тем самым «выполнить свое предназначение», ведь «Хоббса не сможет сыграть никто другой». Актер подчеркнул, что говорит это все от большой любви.

Джонсон пока никак не отреагировал на предложение Дизеля. Но, стоит отметить, в посте не было прямых извинений, только просьба сделать то, чего хотели бы сам Дизель и Пол Уокер. Впрочем, шансы, что актеры уладят конфликт, все-таки есть: ведь, как говорят герои «Форсажа», нет ничего важнее семьи… 🐺☝️

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Фото на обложке: Universal Pictures / AP / Scanpix / LETA