В Тюмени учеников техникума попросили нарисовать ежей, кошек и динозавров. Именно так выглядит лучшая в мире контрольная по физике

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Тюменская учительница по имени Анастасия нашла способ, как снизить волнение учеников на контрольной по физике — всего-то нужно было попросить их нарисовать зверей, пообещав за это дополнительный балл. Учащимся местного техникума предложили нарисовать кошек, динозавров или ежей, смотря какой вариант задания им попался. По словам преподавательницы, некоторые ученики с недоверием отнеслись к просьбе, но в итоге задание выполнили все.

Анастасия выложила фотографии лучших работ у себя в твиттере. К рисункам она оставляла замечания красной ручкой: к ежам — «Фыр-фыр» или «Типо фыр», к кошкам — «Мряу» или просто «Красивый». К одному из ежей, похожему на смешарика Ежика, учительница дорисовала Кроша с подписью «Елки-иголки».

Кошки!

Ежи!

«Поскольку это задание не несет в себе никакой проверки знаний по физике, на оценку они не влияли никак, — рассказала Анастасия в беседе с TJournal. — Даже [без животных] студенты могли бы получить отличную оценку только по итогу решенных задач. Однако рисунок давал плюс один балл, поэтому кому-то он даже помог с оценкой».

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